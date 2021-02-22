WP: США готовят санкции против России из-за Навального и кибератак

https://static.news.ru/photo/9aa56874-75fd-11eb-a1d1-96000091f725_660.jpg Алексей и Юлия Навальные Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена готовит санкции и ряд других серьёзных мер в отношении России в связи с приписываемой ей масштабной кибератакой на компьютерные сети американских властей и компаний, а также с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Целью санкций станет «отправка более широкого сигнала», согласно которому в Москве якобы «на протяжении многих лет использовали средства в киберпространстве для выполнения действий, враждебных интересам Соединённых Штатов и их союзников», передаёт The Washington Post.

Издание отмечает, что Вашингтон также примет меры, «направленные на привлечение России к ответственности за использование запрещённого химического оружия» против Алексея Навального.

20 августа во время перелёта из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и на Западе, заявляя, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили

Позднее западные СМИ сообщали о том, что в конце 2020 года атакам хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds подверглись Пентагон, Минфин, Госдепартамент США, а также министерства внутренней безопасности, торговли, энергетики и Национальное агентство по ядерной безопасности. Занимавший в то время пост главы Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабным кибератакам на ряд ведомств и частных компаний страны. По его словам, хакеры предприняли значительные усилия по внедрению вредоносного кода в системы правительства и частных компаний не только США, но и по всему миру, используя программное обеспечение третьей стороны, писал NEWS.ru.