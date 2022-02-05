WP: Россия почти завершила подготовку к вторжению на Украину

Россия почти завершила масштабную подготовку к вторжению на Украину. К границе с соседней страной переброшены примерно 70% от необходимого числа российских военнослужащих, сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на источники в разведке США.

По словам собеседников газеты, для нападения на Украину РФ подготовила 83 батальонные тактические группы. В каждой из них по 750 человек личного состава. Две недели назад на границе с Украиной было зафиксировано присутствие 60 таких групп.

Кроме того, у России в Чёрном море порядка 30 кораблей. Они могут наносить удары по прибрежной территории Украины.

В США считают , что российским войскам хватит двух дней для того, чтобы дойти до Киева. В результате конфликта могут погибнуть до 50 тысяч мирных жителей. Число беженцев может составить до 5 млн человек, что спровоцирует новый миграционный кризис.

Ранее похожий материал опубликовало агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме. В администрации США полагают, что общие потери в результате конфликта составят порядка 85 тысяч человек. При этом потери России составят от трёх до 10 тысяч военнослужащих, а украинская армия может потерять до 25 тысяч человек.