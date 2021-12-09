WhatsApp введёт систему мгновенных платежей в криптовалюте

WhatsApp намерен добавить функцию криптокошелька Novi. Платформа позволит пользователям мессенджера напрямую отправлять и получать деньги. Сейчас такая возможность пока есть только у ограниченного круга пользователей в США, сообщил в своём Twitter глава Novi Стефан Касриэль.

Есть новый способ попробовать цифровой кошелек Novi. Начиная с сегодняшнего дня ограниченное количество людей в США сможет отправлять и получать деньги с помощью Novi по WhatsApp, делая отправку денег семье и друзьям так же просто, как отправку сообщения, — пишет он.

На сайте криптокошелька говорится , что услуга безопасна и осуществляется без каких-либо комиссий. Согласно описанию, для отправки денег необходимо будет нажать на кнопку со знаком «плюс» на iOS или «скрепку» на Android, а затем выбрать в меню пункт «Оплата». В WhatsApp отмечают, что не вводят ограничений на использование функции и что она никак не повлияет на сквозное шифрование личных сообщений.

Электронный кошелёк Novi является продуктом совместной разработки криптовалютной биржи Coinbase и компании Meta (бывшая Facebook), которой и принадлежит WhatsApp. Тестирование этого криптокошелька началось в конце октября 2021 года.

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