Welt: Европарламент хочет ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Шрёдера

Фото europarl.europa.eu

Депутаты Европейского парламента (ЕП) хотят включить экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в санкционный список ЕС, пишет Welt. Для этого в ЕП разработали резолюцию, в которой говорится о связи Шрёдера с российскими госкорпорациями. Бывший немецкий канцлер подвергся резкой критике на родине и за границей за отказ разорвать связи с Москвой после того, как президент РФ Владимир Путин начал в Донбассе военную операцию.

Необходимо расширить список лиц, затронутых санкциями ЕС, за счёт включения в него европейских членов правления, связанных с крупными российскими компаниями и политиками, которые продолжают получать российские средства, — сказано в тексте резолюции.

Ранее председатель бундестага Бербель Бас выступила за исключение Шрёдера из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) из-за его пророссийской позиции. Спикер немецкого парламента выразила мнение, что Шрёдер не только не помогает партии, но даже вредит ей. Бас также призвала экс-канцлера признать, что он «полностью неверно оценивал Путина», и отметила, что заявки на его исключение из партии уже поступили.

25 апреля глава СДПГ Саскиа Эскен призвала Шрёдера покинуть партию из-за работы на российские компании. На данный момент экс-канцлер ФРГ входит в совет директоров ПАО «Роснефть», руководит комитетом акционеров Nord Stream AG и возглавляет совет директоров Nord Stream 2 AG.