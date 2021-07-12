Взрыв и пожар произошли на платформе Pemex в Мексиканском заливе

Взрыв и пожар произошли на нефтедобывающей платформе мексиканской компании Pemex. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в субботу, 21 августа, на платформе Ku-Alpha в нефтеносном районе Кампече, в центре распределения газа и нефти на другие объекты.

В компании Pemex информацию об инциденте пока не подтвердили

Морская платформа Ku-Alpha работает в составе комплекса Ku Maloob Zaap. Hа этом месторождении добывают около 640 тысяч баррелей нефти в сутки. запасы месторождения оцениваются в 4,9 млрд баррелей.

В июле текущего года на платформе данного комплекса Ku-Charly по причине утечки газа случился подводный пожар. Его оперативно потушили. Никто не пострадал.

Ранее шведское издание Svenska Dagbladet сообщило, что потребление нефти в мире упадёт почти вдвое к 2050 году. К этому сроку ЕС и США хотят стать климатически нейтральными, а Китай такой же цели собирается достичь в 2060 году.