Вызов Эрдогану: Греция расширяет водные границы

Греция демонстрирует Турции свою решимость в территориальных спорах. Местный парламент начал обсуждение внесённого министерством иностранных дел законопроекта о расширении территориальных вод страны с 6 до 12 морских миль в районе Ионического моря. В дипведомстве отмечают, что тенденция на приращение территории может коснуться и Эгейского моря, где интересы Афин сталкиваются с интересами Анкары.

Инициатива, рассмотрение которой запущено в законодательном органе Греции, предполагает увеличение морских территорий до 12 морских миль, как это допускает Конвенция ООН по морскому праву.

Правительство предлагает парламенту осуществить неотъемлемое право страны на увеличение своих территориальных вод в районе Ионического моря и до мыса Тенарон от 6 до 12 морских миль, — отметил глава МИД Греции Никос Дендиас.

Шеф греческой дипломатии указал на то, что это первый раз с 1947 года, когда депутатов призывают «проголосовать за увеличение территории, на которую распространяется национальный суверенитет». В случае одобрения документа общая площадь Греции может увеличиться примерно на 13 тыс. кв км. Это в полтора раза больше территории острова Крит, или 10% от общей территории страны (она составляет 131 тыс. кв км). В Афинах утверждают, что следующий этап переноса рубежей может коснуться региона к югу от Крита. По этому поводу уже ведутся соответствующие консультации.

Никос Дендиас Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Это, однако, не означает, что Греция не сохраняет за собой полное право расширить свои территориальные воды до 12 морских миль и в Эгейском море, — обратил внимание Дендиас.

Конвенция ООН по морскому праву, на базе которой Греция обещает принимать эти шаги, не была подписана Турцией. Поэтому для Анкары возможное согласование в Афинах законопроекта о правах на 12-мильную зону в районе Ионического моря на западном побережье будет означать сигнал о готовности проделать то же самое и с восточной стороны. В администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана уже не раз отмечали, что расширение греческих границ в Эгейском море будут считать формальным поводом для полноценного вооружённого конфликта, потому что изменение юрисдикции в этом регионе заблокирует транзитные пути.

Две страны, которые входят в Североатлантический альянс, имеют разногласия по поводу морских границ и прав на добычу полезных ископаемых в регионе Восточного Средиземноморья, и этот спор вошёл в острую фазу в минувшем году, когда турецкое исследовательское судно приступило к работе в территориальных водах, на юрисдикцию в которых претендует Греция.

Интригу представляет тот факт, что именно сейчас Турция и Греция готовятся к возобновлению двусторонних зондирующих переговоров, которые были прерваны из-за роста разногласий в 2016 году. Диалог, как сообщила турецкая сторона, планируется реабилитировать в конце этого месяца. Контакты между делегациями двух стран, как ожидается, пройдут в Стамбуле. Сам Эрдоган называет «перезапуск» эпохальным явлением, которое впоследствии может обеспечить мир в Средиземноморье.

Однако у греческого руководства, судя по всему, другой взгляд на этот диалог. Так, накануне премьер-министр страны Кириакос Мицотакис высказался против того, чтобы такие острые вопросы, как например, демилитаризация греческих островов были на повестке встречи. Афины не отказываются от зондирующих контактов, однако готовы продолжить их содержательно с того момента, где они завершились четыре года назад. Вполне вероятно, что законодательная инициатива по поводу территорий в Ионическом море является ничем иным, как инструментом давления на власти в Анкаре. Тем более, что голосование по проекту должно пройти за считанные дни до начала встречи в Стамбуле.