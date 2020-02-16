https://static.news.ru/photo/68ad28b6-50c4-11ea-934a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Moxter/imagebroker.com/Global Look Press

Пассажиры, избежавшие гибели в авиакатастрофах, рассказали о том, как им удалось спастись.

Так Джулиана Кепке и Эрвин Тумири, которые сумели выжить при крушении самолётов в 1971 и 2016 годах соответственно, рассказали, что своим спасением обязаны ремням безопасности.

Аптон Ренберг, спасшийся после падения и возгорания самолёта в Айове в 1989 году, на всю жизнь запомнил совет стюардессы о том, что избежать ожогов в таких случаях помогает накинутое на голову одеяло. С тех пор, отправляясь в полёт, всегда надевает кофту с капюшоном, изготовленную из натуральной ткани.

Джошу Пельцу помогло уцелеть и не получить травм при посадке авиалайнера на воду в 2009 году тщательное изучение инструкции по безопасности. Мужчина сообщил изданию The Sun, что прочёл её трижды и прокрутил в голове порядок действий. В результате в экстренной ситуации он сделал всё, как надо.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты назвали самые безопасные места в самолёте. По их словам, меньше всех рискуют погибнуть или получить травму при крушении те, кто находится в хвостовой части воздушного судна.