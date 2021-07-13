16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Выявлено серьёзное последствие вакцинации препаратом J&J

02:52, 13 июля 2021
Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/imago-images.de/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Использование вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson может грозить развитием редкого заболевания. Об этом говорится в обновлённом отчёте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

В документе отмечается, что «в течение 42 дней после использования вакцины от Johnson & Johnson повышается риск развития синдрома Гийена-Барре». Это редкое заболевание, при котором иммунная система атакует нервные клетки.

Ранее стало известно, что вакцина компании Johnson & Johnson не рекомендуется к использованию людям с болезнью Кларксона. Об этом говорится на сайте Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Эта болезнь характеризуется повышенной проницаемостью капилляров. ЕМА рекомендовало включить данный синдром в список побочных эффектов вакцины.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео