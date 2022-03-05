«Вышли пять человек»: Пушилин о гумкоридоре в Мариуполе

Через гуманитарный коридор из Мариуполя 5 марта не вышел ни один человек, 4 марта им воспользовалась семья из пяти человек, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1». Он предположил, что жители города не знают о гумкоридоре.

На данный момент по объявленному нами коридору вышли только вчера пять человек. Сегодня не вышел ещё на данную минуту ни один человек, — сказал глава ДНР

Пушилин счёл это «странным» и предположил, что жители Мариуполя не осведомлены о гуманитарном коридоре. По его словам, информацию крайне сложно туда доставить, но прилагаются все усилия.

Гумкоридоры открылись 5 марта в 09:00 по украинскому времени (10:00 мcк). Об oрганизации гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения и возможном временном прeкращении огня на маршрутах Москва и Киев договорились в ходе второго этапа переговоров.

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Вeрещук ранее рассказала, что из Мариуполя по гуманитарным коридорам будет вывeзено более 200 тыcяч человек, а из Волновахи — свыше 15 тысяч.