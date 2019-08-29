https://static.news.ru/photo/3096c31a-ca46-11e9-a56d-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Главный редактор РИА Новости — Украина Кирилл Вышинский рассказал, что в первые сутки после освобождения занимался обыденными вещами и «навёл небольшой косметический порядок» у себя дома. 28 августа суд в Киеве освободил журналиста под личное поручительство.

В разговоре со Sputnik Вышинский отметил, что прошедшая ночь «существенно отличалась от большинства предыдущих», так как её он провёл на свободе, дома.

Это те чувства, которые словами описать трудно. Пока больше эмоций, чем слов, — заявил Вышинский.

Он рассказал, что за последний год утратил некоторые навыки, потому теперь заново осваивает Интернет и телефон. Журналист подчеркнул, что сотрудники СИЗО и сокамерники относились к нему с большим уважением. Вышинский добавил, что время в заключении не прошло даром — последствия для здоровья ещё предстоит оценить.

У меня не было серьёзного и глубокого медосмотра в последнее время. Пока могу сказать, что чувствую себя нормально, и точно я не нуждаюсь в неотложной медицинской помощи, — уточнил главред РИА Новости — Украина.

Вышинский также поблагодарил друзей, коллег, политиков, общественных деятелей, которые заявляли «о недопустимости нахождения в тюрьме человека, арестованного за свою профессиональную деятельность».

Как писал News.ru, журналист Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года из-за подозрений в государственной измене. 17 мая 2018 года он был арестован Херсонским городским судом.

Вышинский неоднократно отвергал все обвинения и заявлял о своей невиновности. Он подчёркивал, что не согласен на обмен с находящимися на территории России украинскими заключёнными, так как виновным себя не считает. Суд продлевал ему меру пресечения, в общей сложности журналист провёл под арестом более года.

28 августа 2019 года Вышинский был освобождён под личное поручительство. Теперь он по первому требованию обязан являться в суд или к следователю.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала освобождение Вышинского из-под ареста шагом на пути к справедливости в его отношении. В Кремле также приветствовали решение киевского суда об освобождении журналиста. Сам Вышинский заявил, что его задержание стоило Петру Порошенко поста президента Украины.