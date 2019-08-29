Главный редактор РИА Новости — Украина Кирилл Вышинский рассказал, что в первые сутки после освобождения занимался обыденными вещами и «навёл небольшой косметический порядок» у себя дома. 28 августа суд в Киеве освободил журналиста под личное поручительство.
В разговоре со
Это те чувства, которые словами описать трудно. Пока больше эмоций, чем слов, — заявил Вышинский.
Он рассказал, что за последний год утратил некоторые навыки, потому теперь заново осваивает Интернет и телефон. Журналист подчеркнул, что сотрудники СИЗО и сокамерники относились к нему с большим уважением. Вышинский добавил, что время в заключении не прошло даром — последствия для здоровья ещё предстоит оценить.
У меня не было серьёзного и глубокого медосмотра в последнее время. Пока могу сказать, что чувствую себя нормально, и точно я не нуждаюсь в неотложной медицинской помощи, — уточнил главред РИА Новости — Украина.
Вышинский также поблагодарил друзей, коллег, политиков, общественных деятелей, которые заявляли «о недопустимости нахождения в тюрьме человека, арестованного за свою профессиональную деятельность».
Как писал News.ru, журналист Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года из-за подозрений в государственной измене. 17 мая 2018 года он был арестован Херсонским городским судом.
Вышинский неоднократно отвергал все обвинения и заявлял о своей невиновности. Он подчёркивал, что не согласен на обмен с находящимися на территории России украинскими заключёнными, так как виновным себя не считает. Суд продлевал ему меру пресечения, в общей сложности журналист провёл под арестом более года.
28 августа 2019 года Вышинский был освобождён под личное поручительство. Теперь он по первому требованию обязан являться в суд или к следователю.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала освобождение Вышинского из-под ареста шагом на пути к справедливости в его отношении. В Кремле также приветствовали решение киевского суда об освобождении журналиста. Сам Вышинский заявил, что его задержание стоило Петру Порошенко поста президента Украины.