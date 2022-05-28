Выпускники херсонских школ собрались поступать в вузы России Стремоусов: выпускники херсонских школ надеются получить возможность поступать в вузы РФ

Фото Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Pressd

Выпускники школ Херсонской области рассчитывают, что у них будет возможность попробовать поступить в российские вузы. В настоящее время данный вопрос прорабатывается. Об этом рассказал ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

[Дети планируют] поступать в российские вузы. Я знаю, что для Украины, для освобожденных территорий есть определенная льгота при поступлении. Над этим сейчас идет работа на всех уровнях, — сказал он.

Также Стремоусов сообщал, что ряд выпускников попытается сдать в этом году ЕГЭ по российским требованиям. По-прежнему открытым остаётся вопрос получения документов об окончании школы.

Нас интересуют дети, образование, и мы готовы с помощью и Республики Крым, ДНР и ЛНР помочь с выдачей аттестатов. Этим сейчас полностью занято наше управление образования, — добавил Стремоусов.

Ранее Стремоусов заявил, что русский язык наравне с украинским получит статус государственного в регионе. Также политик указал на то, что будет рассмотрена целесообразность придания статуса государственного крымско-татарскому языку.

Он также сообщил, что Херсонская область не намерена становиться независимой республикой, а хотела бы войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта.