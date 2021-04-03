Выговор за реформы: новые подробности разговора Байдена и Зеленского

https://static.news.ru/photo/d130b152-8f73-11eb-a3dd-96000091f725_660.jpg Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский получил «выговор» от своего американского коллеги Джо Байдена во время их телефонного разговора. Причиной стало отсутствие реформ в стране. Такое мнение выразил политолог Михаил Погребинский.

В эфире телеканала «Первый независимый» Погребинский отметил , что на Украине сложилась катастрофическая ситуация с COVID-19 и Зеленский никак не пытается это исправить.

Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден — и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется, — заявил политолог.

Погребинский убеждён, что власти должны расставить приоритеты и заняться проблемой вакцинации и решением конфликта в Донбассе, однако вместо этого власти продолжают искать новых «виноватых».

Нет, у вас нужно как бы поискать, в чём ещё можно обвинить Медведчука, а что нужно, чтобы понравиться американскому посольству, — сказал политолог.

Ранее Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму» США продолжат поддерживать украинцев. В своём первом телефонном разговоре лидеры договорились о сотрудничестве для сохранения «суверенитета и территориальной целостности Украины». Об этом писал NEWS.ru.