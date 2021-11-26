Выборы в Индии выиграл мёртвый политик

Выборы в Индии выиграл мёртвый политикЖители деревни в Индии на выборах проголосовали за мертвеца
В индийском штате Бихар победу на выборах в органы меcтного самоуправления одержал мёртвый политик. Местные жители отдали свои голоса за покойного, чтобы тот смог реализовать последнее желание. Об этом рассказывает телеканал NDTV.
В день подведения итогов выборов 24 ноября власти не смогли
Победа на выборах была последним желанием мужчины. Об этом рассказала жена покойного. Узнав об этом, жители деревни решили проголосовать за земляка, чтобы отдать ему дань памяти. В результате мёртвый кандидат получил наивысший результат.
Власти сообщают, что теперь придётся провести новые выборы.
Ранее сообщалось, что бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил о намерении создать собственную партию и баллотироваться в президенты на очередных выборах главы государства.