Выборы в Индии выиграл мёртвый политик

В индийском штате Бихар победу на выборах в органы меcтного самоуправления одержал мёртвый политик. Местные жители отдали свои голоса за покойного, чтобы тот смог реализовать последнее желание. Об этом рассказывает телеканал NDTV.

В день подведения итогов выборов 24 ноября власти не смогли найти одного из кандидатов. Позже выяснилось, что он умер ещё 6 ноября.

Победа на выборах была последним желанием мужчины. Об этом рассказала жена покойного. Узнав об этом, жители деревни решили проголосовать за земляка, чтобы отдать ему дань памяти. В результате мёртвый кандидат получил наивысший результат.

Власти сообщают, что теперь придётся провести новые выборы.

Ранее сообщалось, что бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил о намерении создать собственную партию и баллотироваться в президенты на очередных выборах главы государства.