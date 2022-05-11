«Вяло и нерезультативно»: Песков о переговорах Киева и Москвы Песков назвал переговоры с Украиной вялыми и нерезультативными

Фото shutterstock.com

Переговоры между Киевом и Москвой без посредников характеризуются вялостью и нерезультативностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Так он ответил на вопрос, нужно ли в переговорном процессе присутствие третьей стороны. При этом представитель Кремля выразил благодарность организаторам встречи украинской и российской делегаций в Турции.

Вы знаете, что начинался переговорный процесс без посредников, и он весьма вяло и нерезультативно продолжается без посредников, — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле высоко оценивают и благодарят турецких коллег за организацию встречи в Стамбуле.

Там даже были достигнуты нужные нам понимания, которые затем были дезавуированы украинской стороной, — подчеркнул Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что между Москвой и Киевом в сфере переговоров контакты продолжаются. Перед этим о продолжении переговорного процесса говорил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Он отметил, что процесс проходит в дистанционном формате. По словам Мединского, для проведения очных переговоров необходимо будет иметь «больше конкретики на руках».

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев сможет обсудить с Москвой вопрос о членстве страны в НАТО и статусе Крыма только после прекращения боевых действий на территории Украины. Он добавил, что имеется большое количество вопросов для обсуждения, по которым стороны в данный момент не договорятся. Украинский лидер имел в виду, в частности, статус ДНР и ЛНР.