ВВС США предрекли катастрофу к 2035 году из-за военного потенциала Китая

К 2035 году Военно-воздушные силы США столкнутся с катастрофой, так как ВВС Китая обгонят их по численности боевых самолётов. Об этом заявил начальник штаба ВВС США Чарльз Браун — младший. Его слова приводит Popular Mechanics. Издание отмечает, что прогноз может исполниться, если американские военные силы не смогут научиться быстро реагировать на меняющуюся ситуацию.

Военный напомнил, что за десять лет ВВС Китая получили уже пять новых самолётов, в то время как ВВС США всего два. Причём средний возраст воздушных сил страны превышает в два раза по сравнению с китайскими аналогами.

Браун подчеркнул, что американской стороне не стоит бояться списывать старые самолёты и заменять их на новые, даже если на некоторое время снижается общая численность боевой авиации.

Я бы предпочёл иметь меньшую боеспособную силу, чем большую пустую силу, — отметил Браун.

Ранее в Конгрессе США предложили выделить дополнительные средства на модернизацию многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Lockheed Martin F-35 Lightning II. Речь идёт о программе создания aвиационного двигателя нового поколения Adаptive Engine Transition Program (AЕTP). Наработки по AETP помогут в модернизации двигателей сaмолётов F-35: в 2022 финансовом году на эти работы планируется выделить почти $14 млн.