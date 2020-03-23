Фото: Captain.Robt/twitter.com

Американские военно-воздушные силы (ВВС США) отреагировали на вспышку коронавируса в Италии, отправив на Апеннинский полуостров оснащённый 10 койками полевой госпиталь.

Он был переброшен с авиабазы Рамштайн в ФРГ на базу Авиано для передачи итальянскому оборонному ведомству. Максимальная пропускная способность госпиталя — до 40 пациентов ежесуточно, а запаса препаратов в нём хватит на 15 дней.

Италия в настоящее время лидирует в мире по числу жертв коронавирусной инфекции. На помощь местным специалистам прибыли бригады врачей, военных вирусологов и эпидемиологов из России. Их доставили самолётами Ил-76 Минобороны РФ, писал NEWS.ru.

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