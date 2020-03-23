https://static.news.ru/photo/bda51e42-6cfc-11ea-ae40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Captain.Robt/twitter.com

Американские военно-воздушные силы (ВВС США) отреагировали на вспышку коронавируса в Италии, отправив на Апеннинский полуостров оснащённый 10 койками полевой госпиталь.

Он был переброшен с авиабазы Рамштайн в ФРГ на базу Авиано для передачи итальянскому оборонному ведомству. Максимальная пропускная способность госпиталя — до 40 пациентов ежесуточно, а запаса препаратов в нём хватит на 15 дней.

86th Airlift Wing C-130J - Ramstein Air Base, Germany transported an En-Route Patient Staging System (ERPSS) to Aviano Air Base, Italy for delivery to the Italian Ministry of Defense. pic.twitter.com/ti6T2NdPNJ — Captain.Robt (@AA_Pilot) March 22, 2020

Италия в настоящее время лидирует в мире по числу жертв коронавирусной инфекции. На помощь местным специалистам прибыли бригады врачей, военных вирусологов и эпидемиологов из России. Их доставили самолётами Ил-76 Минобороны РФ, писал NEWS.ru.