Американские военно-воздушные силы (ВВС США) отреагировали на вспышку коронавируса в Италии, отправив на Апеннинский полуостров оснащённый 10 койками полевой госпиталь.
Он был переброшен с авиабазы Рамштайн в ФРГ на базу Авиано для передачи итальянскому оборонному ведомству. Максимальная пропускная способность госпиталя — до 40 пациентов ежесуточно, а запаса препаратов в нём хватит на 15 дней.
86th Airlift Wing C-130J - Ramstein Air Base, Germany transported an En-Route Patient Staging System (ERPSS) to Aviano Air Base, Italy for delivery to the Italian Ministry of Defense. pic.twitter.com/ti6T2NdPNJ
Италия в настоящее время лидирует в мире по числу жертв коронавирусной инфекции. На помощь местным специалистам прибыли бригады врачей, военных вирусологов и эпидемиологов из России. Их доставили самолётами Ил-76 Минобороны РФ, писал NEWS.ru.