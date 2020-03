Он был переброшен с авиабазы Рамштайн в ФРГ на базу Авиано для передачи итальянскому оборонному ведомству. Максимальная пропускная способность госпиталя — до 40 пациентов ежесуточно, а запаса препаратов в нём хватит на 15 дней.

86th Airlift Wing C-130J - Ramstein Air Base, Germany transported an En-Route Patient Staging System (ERPSS) to Aviano Air Base, Italy for delivery to the Italian Ministry of Defense. pic.twitter.com/ti6T2NdPNJ