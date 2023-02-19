F-16 ВВС Израиля разбомбили здание культурного центра в Дамаске ЦПВС: ВВС Израиля ракетным ударом по Дамаску разрушили здание культурного центра

Фото: Tsgt. Timothy Dischinat/U.S. Air

Четыре истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли ракетный удар по Дамаску, передает РИА Новости со ссылкой на замруководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Олега Гуринова. В результате были разрушены здания Технического института и культурного центра.

19 февраля с 00:22 до 00:27 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли ракетный удар, вследствие которого в Дамаске разрушены здания Технического института прикладного искусства и культурного центра в районе Кафр-Суса. По данным сирийской стороны, погибло 5, ранено 15 человек, — сказал Гуринов на брифинге.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия осуждает удары, нанесенные Армией обороны Израиля по Дамаску в ночь на 19 февраля. Она назвала обстрелы территории Сирии абсолютно неприемлемыми, особенно в контексте недавнего разрушительного землетрясения в регионе.

В начале января Международный аэропорт Дамаска вышел из строя из-за ракетного удара Израиля. В результате атаки двое сирийских военных погибли, еще двое получили ранения. По данным Минобороны страны, израильская армия атаковала аэропорт и его окрестности со стороны северо-востока Тивериадского озера.