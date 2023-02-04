Вучич оправдался за выпады против России Вучич: Сербии пришлось осудить Россию на ГА ООН, чтобы остаться на международной арене

Фото: IMAGO/Christian Spicker / www.imago-images.de / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия проголосовала за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением спецоперации России, чтобы остаться на международной арене. Трансляцию выступления главы государства вел сербский телеканал B92. Сербский лидер назвал себя виновным за «ту цену, которую платит его страна» из-за его отказа вводить санкции против России.

Мы не ввели санкции против России, но мы должны были осудить действия России на Украине на Генеральной Ассамблее ООН, чтобы остаться на международной арене, — сказал Вучич.

По его словам, давление на Сербию со стороны Запада в отношении ситуации с Косово и Метохией началось, когда там осознали, что «добиться поражения России будет намного тяжелее».

Ранее сербский политолог Гайич заявил, что Белград принял решение отправить на Украину гуманитарную помощь, поскольку на руководство страны оказывалось серьезное давление со стороны Запада. По его мнению, решение Вучича помочь восстановить энергосистему Украины не говорит о том, что Сербия встала на сторону Киева. Политолог уверен, что угрозы поступают лично сербским политикам, из-за чего им приходится идти на компромисс.