Политолог объяснил решение Сербии отправить гуманитарную помощь на Украину Политолог Гайич заявил, что Сербия отправила гумпомощь на Украину под давлением

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Александр Вучич

Сербии пришлось отправить на Украину гуманитарную помощь, поскольку на руководство страны оказывалось серьезное давление со стороны Запада, заявил в беседе с NEWS.ru сербский политолог Стеван Гайич. По его мнению, решение президента страны Александра Вучича поддержать энергосистему Украины не говорит о том, что Сербия встала на сторону Киева. Политолог уверен, что угрозы поступают лично сербским политикам, из-за чего им приходится идти на компромисс.

Ни в коем случае нельзя говорить о том, что Сербия стала на сторону Украины в конфликте, как это сделали другие страны ЕС, страны-кандидаты в ЕС, члены НАТО. Но это тоже не является новостью, что Вучич — не принципиальный политик. Но в защиту данной позицию могу сказать, что на Сербию идет колоссальное давление, и с февраля 2022 года оно достигло невероятных масштабов. Думаю, что угрожают и лично политикам, — сказал Гайич.

Он отметил, что Сербия является единственной страной, находящейся западнее Белоруссии и не вводившей санкции против России. По его расчетам, 90% населения страны поддерживает РФ, в то время как Запад давит на власти с целью встать на сторону Украины.

Политолог также подчеркнул, что Сербия поддерживает территориальную целостность всех стран ООН, и именно поэтому Вучич называет Крым и Донбасс украинскими территориями. Таким образом он пытается добиться территориальной целостности самой Сербии, считает политолог.

Думаю, Вучича пригласили на форум в Давосе только с целью продолжить давление. Он сказал, что Крым, Донбасс — это Украина, в этом нет ничего нового, Белград всегда говорил, что поддерживает территориальную целостность всех стран ООН, включая Украину. Иначе Сербия не могла сделать. <...> Главный аргумент Сербии на международных площадках, прежде всего в ООН — территориальная целостность Сербии, включая Косово и Метохию, — полагает Гайич.

По его мнению, Сербия оказывает поддержку Украине с целью снизить давление. При этом политолог заявляет, что страны Запада хотят от Сербии публичного унижения и отречения от России как от союзника.

От Сербии хотят публичного унижения — признать Украину, но согласиться не признавать собственный суверенитет, признать Косово и Метохию. Сербия выбрала путь признания территориальной целостности всех стран. Думаю, давить продолжат, будут требовать ввести санкции, чтобы мы остались без главного союзника на международной арене — без России. Ну и без Китая. Это единственные постоянные члены Совбеза ООН, не признающие Косово, — отмечает эксперт.

Ранее Вучич отказался признавать Крым и Донбасс российскими территориями. По его словам, он никогда не поддержит решение президента России Владимира Путина начать специальную военную операцию на Украине.

Сербский политолог Драган Станоевич заявил, что попытка введения Сербией антироссийских санкций приведет к протестам и дестабилизации ситуации в стране. По его словам, Запад может надавить на Белград санкциями, закрытием безвизового режима и прекращением финансирования с целью принудить страну присоединиться к антироссийским санкциям.