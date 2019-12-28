Александр Вучич Александр Вучич Фото: Александар Вучић/facebook.com

Президент Сербии Александр Вучич не будет возглавлять Сербскую прогрессивную партию (СПП) после парламентских выборов, которые пройдут в марте или апреле 2020 года.

Об этом заявил он сам, передаёт агентство Bloomberg. Сербский лидер отметил, что такое решение обосновано тем, что, по его мнению, целесообразнее передать молодёжи власть в партии.

Мое решение - не выставлять свою кандидатуру в качестве лидера партии, — заявил он.

Вучич при этом не назвал имя своего преемника. Следующий съезд Сербской прогрессивной партии состоится 28 июня.

Ранее News.ru писал о том, что большего друга для Сербии и союзника в защите интересов Белграда, чем Россия, не существует, заявил министр по инновациям в правительстве республики Ненад Попович во время съезда входящей в правящую коалицию Сербской народной партии.

 

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