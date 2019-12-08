https://static.news.ru/photo/cd2bed36-19dd-11ea-9a77-fa163e074e61_660.jpg Ненад Попович Фото: npopovicSNP/twitter.com

Большего друга для Сербии и союзника в защите интересов Белграда, чем Россия, не существует, заявил министр по инновациям в правительстве республики Ненад Попович во время съезда входящей в правящую коалицию Сербской народной партии.

В мероприятии приняли участие представители политических сторонников организации из Испании, Италии, стран Балканского региона и «Единой России», передаёт РИА Новости.

Всегда, когда могла, Россия нам помогала, поддерживала нас, а когда по своим внутренним причинам не могла, то никогда нам не мешала. Поэтому будем публично бороться против любых попыток представить РФ в негативном свете в Сербии, — рассказал политик.

Накануне замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская объяснила, почему Сербия официально не признаёт российский статус Крыма. По её словам, всё дело во внешнем воздействии на Белград.

Однако, продолжила парламентарий, жители республики «очень положительно» относятся к крымчанам. Депутат отметила, что ей приятно «чувствовать доброе отношение со стороны народа и властей» Сербии.

Ранее News.ru сообщал, что президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность «русским друзьям» за скидку при покупке партии военных вертолётов. Глава государства заявил, что её размер превысил 10 млн. При этом он не уточнил, в какой именно валюте.