Вучич заявил, что Сербии не нужно вступать в НАТО

Сербии не нужно вступать в НАТО, заявил президент страны Александр Вучич в ходе предвыборного митинга в Младеноваце. По его словам, сербы сами хотят защищать своё небо и землю от врагов, пишет ТАСС.

Время защищать свою землю, своих детей, если бы мы не воевали столько, мы были бы сейчас как Голландия. Некоторые нам говорят, что нам нужно вступить в НАТО. Мой ответ таков: нам не нужно вступать в НАТО, наша обязанность простить, как сказал патриарх Порфирий, но мы не смеем забыть, что было в 1999 году, когда убивали маленьких детей в Сербии. Мы просто хотим сами защищать своё небо и сами защищать свою землю от любого врага, — заявил Вучич.

Ранее Вучич заявил, что Белград готов ввозить нефть из третьих стран в случае полного запрета на её импорт из России. Больше брать нефть будет неоткуда, отметил он.

Президент Сербии добавил, что власти страны решили снизить на некоторое время таможенные сборы на ряд позиций, что позволит обеспечить ввоз в страну нефти из третьих стран.

Белград сохраняет военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие военно-политические блоки. Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в ЕС при сохранении дружеских отношений с РФ.