Вторая за полгода участница шоу о похудении умерла в США

https://static.news.ru/photo/ff6bf5ae-ff36-11ea-849a-fa163e074e61_660.jpg Фото: TLC

В США скончалась участница популярного реалити-шоу о похудении «Я вешу 300 килограммов». Колиеза МакМиллиан скончалась на 42-м году жизни.

Как сообщает TMZ, точная причина смерти женщины неизвестна. По словам её родственников, недавно она перенесла операцию по снижению веса. Она уже шла на поправку, однако внезапно стало известно о её смерти. У неё осталась семья и четверо дочерей.

МакМиллиан стала не первой жертвой похудения в рамках этого шоу. Ранее сообщалось о смерти другого участника — 49-летнего Джеймса Кинга.

«Я вешу 300 килограммов» — шоу, в котором люди с весом более 270 килограмм пытаются сбросить вес до нормального. Некоторым для этого требуется хирургическое вмешательство.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач-диетолог Елена Астахова предупредила об опасности быстрого похудения. По её словам, попытка сбросить за два месяца 200 кг приводит к выбросу токсинов в кровь, в результате чего организм травится собственным жиром. Доктор уверена, что при большом весе можно терять до 10–15 кг в месяц, что будет безопасным. Дело в том, что жир в организме является «вторичным депо» токсинов. То есть если печень не справляется с интоксикацией организма, токсины выводятся в жировую ткань.