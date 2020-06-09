Вторая волна COVID-19 в Британии будет намного сильнее, заявили учёные

Возобновление работы школ при отсутствии системы массового тестирования и отслеживания контактов людей может привести в Великобритании ко второй, более сильной волне пандемии коронавируса.
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Вторая волна COVID-19 в Британии может быть в 2,2–2,5 раза сильнее, чем первая, — цитирует сообщение агентство.
Учёные отмечают, что считают систему отслеживания контактов эффективной при условии, если тестируются как минимум 50% людей с симптомами, а 40% их контактов отслеживаются.
В стране в конце мая запущена система Test and Trace, которая подразумевает, что больные с любыми симптомами ОРВИ должны немедленно самоизолироваться и сообщить о своих контактах. Всех их также изолируют. Эффективность системы неизвестна.
Как писал NEWS.ru, Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании сообщило о выделении дополнительных £93 млн для ускорения открытия центра по борьбе с коронавирусом.
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