Вторая партия аппаратов ИВЛ из США будет отправлена в РФ до конца мая

https://static.news.ru/photo/8a03dcec-9f95-11ea-86dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё 150 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) будут готовы к отправке из Соединённых Штатов в Россию позднее в текущем месяце.

Представитель Госдепа США напомнил, что США передают России две сотни аппаратов ИВЛ на безвозмездной основе. Вторая партия, предположительно, будет готова к транспортировке в течение нескольких дней, передаёт ТАСС.

Первые 50 аппаратов ИВЛ были доставлены 21 мая. Оставшиеся 150 аппаратов ИВЛ будут изготовлены производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке позднее в этом месяце, — сказал дипломат.

Как писал NEWS.ru ранее, больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге закупает аппараты ИВЛ из Китая SV 300 Mindray на сумму 98,3 млн рублей. Согласно данным государственной закупки, больница заключила контракт на поставку 40 аппаратов искусственной вентиляции лёгких китайского производства SV 300 Mindray.