Больница, в которой произошёл пожар, закупит ИВЛ из Китая на 100 млн рублей

https://static.news.ru/photo/28d2172a-9ec5-11ea-9c09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге закупает аппараты ИВЛ из Китая SV 300 Mindray на сумму 98,3 млн рублей.

Согласно данным государственной закупки, больница заключила контракт на поставку 40 аппаратов искусственной вентиляции лёгких китайского производства SV 300 Mindray. Каждый из аппаратов стоит 2,46 млн рублей, сообщает портал fontanka.ru.

В петербургской больнице Святого Георгия 12 мая произошёл пожар. Аппарат ИВЛ загорелся на глазах врача. Во время пожара умерли пять пациентов, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

По факту происшествия была организована проверка и возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Аппараты были произведены в Германии, сообщал NEWS.ru ранее.