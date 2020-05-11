Уголовное дело возбуждено по факту пожара в больнице в Санкт-Петербурге

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара, произошедшего 12 мая в больнице Святого Георгия.
Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью при ЧП пятерых находившихся в отделении реанимации пациентов,
По факту гибели пациентов во время пожара следственными органами Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), — сказал источник.
Как писал NEWS.ru ранее, причиной возгорания в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге могло стать короткое замыкание в аппарате ИВЛ.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен