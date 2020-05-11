Уголовное дело возбуждено по факту пожара в больнице в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/eb87fa36-9417-11ea-8945-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДТП и ЧП|Санкт-Петербург/vk.com

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара, произошедшего 12 мая в больнице Святого Георгия.

Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью при ЧП пятерых находившихся в отделении реанимации пациентов, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в СК РФ.

По факту гибели пациентов во время пожара следственными органами Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), — сказал источник.

Как писал NEWS.ru ранее, причиной возгорания в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге могло стать короткое замыкание в аппарате ИВЛ.