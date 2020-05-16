Петербургская больница, где произошёл пожар, закупила аппараты ИВЛ в ФРГ

Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 12 мая при пожаре погибли пять пациентов, заключила контракт на закупку аппаратов ИВЛ, произведённых в Германии.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Согласно контракту, сумма которого составила 27,7 млн рублей, до конца 2020 года больница получит 84 аппарата Prisma 25ST.
Пожар в больнице Святого Георгия произошёл 12 мая в отделении реанимации. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание в аппарате ИВЛ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что использование аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), произведённых на Уральском приборостроительном заводе, приостановлено в Ленинградской области после того, как один из аппаратов загорелся в больнице Святого Георгия.
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