Аппарат ИВЛ в больнице Петербурга загорелся на глазах у врача

https://static.news.ru/photo/1d9aad3c-944c-11ea-9f6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ spb_today/Global LookPress

Аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге загорелся на глазах у врача. Об этом главврач Валерий Стрижелецкий сообщил губернатору Александру Беглову.

По словам врача, ИВЛ загорелся в момент нахождения в палате лечащего врача.

Произошло возгорание на глазах у врача, аппарат загорелся, — сказал Стрижелецкий.

Пожар в больнице произошёл 12 мая, по предварительной версии загорелся аппарат ИВЛ. Погибли пять пациентов, 150 человек были эвакуированы. Больница специализируется на лечении больных коронавирусной инфекцией.

Как ранее писал NEWS.ru, родственникам погибших при пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге будет выплачена материальная помощь. Об этом заявили в пресс-службе администрации губернатора города.