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Настоящий скандал разгорелся в Верховой раде из-за выступления депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Украины Вадима Рабиновича. В ходе подготовительного заседания парламента он обратился к присутствующим на русском языке.

Его речь прервала представитель партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко. Она призвала его прекратить использовать русский язык и и потребовала его продолжить выступление на украинском. В кулуарах,...