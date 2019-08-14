Всемирная торговая организация (ВТО) не стала комментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможном выходе страны из объединения.
Мы не будем комментировать последнее заявление президента Трампа, — сказал представитель ВТО после соответствующего вопроса РИА Новости.
Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что возможный выход Соединённых Штатов из объединения сделает его дальнейшее существование бессмысленным.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что это заявление главы Белого дома направлено на исполнение его предвыборных обещаний, так как после вступления Китая в ВТО она стала меньше отвечать интересам малого и среднего бизнеса и национальной экономики.