ВСУ объявили охоту на вагнеровцев РИА Новости: украинские диверсанты захотели взять в плен бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Ximena Borrazas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вернувшийся из украинского плена солдат ВС РФ Дмитрий Галкин рассказал РИА Новости, что диверсанты ВСУ пытаются взять в плен членов ЧВК «Вагнер». Он добавил, что в плену солдат подвергают особо жестоким пыткам. Он также указал на то, что украинские надсмотрщики в плену издевались и истязали его ради забавы.

Вышел с позиций в магазин и меня взяли украинские дээргэшники. Сначала спрашивали где часть, кто, что, как. О вооружении. Танки. Артиллерия их интересовала. Было силовое воздействие. Пытки. Они думали я «Вагнер». Били. Подвесили. Не знаю, почему так интересовались «Вагнером». Потом я в плену уже встречался с пацанами. Они к ним жестко относятся, — сказал собеседник агентства.

Он признался, что о существовании ЧВК «Вагнер» он узнал в плену.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в свою очередь, заявил, что украинские войска могут попытаться пойти в контрнаступление в марте-апреле. Главными направлениями наступления, по его мнению, станут Бердянск и Мелитополь. При этом он отметил, что все будет зависеть от того, где к указанному времени будет проходить линия соприкосновения, насколько далеко смогут продвинуться российские войска и закрепить свои успехи.