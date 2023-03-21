«Черная магия» помогла отбить атаки ВСУ: новости СВО на вечер 21 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Мо РФ

Минобороны РФ в свежей сводке 21 марта сообщило о ходе проведения спецоперации на Украине. На Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях общие потери ВСУ составили более 400 бойцов. Также ВКС России под Донецком сбили украинский Су-25, а в ДНР, Запорожье и Херсонской области уничтожены три американских РЛС AN/TPQ-37.

Представители оборонной промышленности Украины рассказали британскому изданию The Economist, что работа российских систем ПВО против беспилотников похожа на черную магию. По их словам, даже при наличии значительных и высокотехнологичных мощностей, которые ВСУ должны получить в ближайшее время, им будет сложно бороться с Россией.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»

После атаки украинских беспилотников на Джанкой в Крыму 33-летний местный житель попал в реанимацию, сообщил Telegram-канал Baza. По информации канала, осколок сбитого дрона попал ему прямо в грудь. Как пишет Baza, в момент падения обломков БПЛА мужчина находился возле магазина. Позже здание загорелось. По данным канала, также в городе были повреждены четыре частных домовладения, несколько объектов Джанкойского профессионального техникума и территория местного вокзала. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

По версии Следственного комитета, украинские беспилотники были нацелены на гражданские объекты. В Джанкое был введен режим ЧС муниципального уровня. При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация в городе находится под контролем властей. По его словам, серьезных повреждений замечено не было.

Кроме того, украинские БПЛА вновь атаковали нефтеперекачивающую станцию «Дружба» в Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате атаки пострадавших нет, для обеспечения безопасности была отключена энергия в пяти населенных пунктах.

Также 21 марта стали известны возможные мотивы пролета сбитого американского беспилотника MQ-9 над Черным морем. Как сообщил Telegram-канал Mash, дрон разведывал обстановку для того, чтобы ВСУ могли нанести удары морскими и воздушными дронами по порту Туапсе. По данным канала, позже беспилотники должны были координировать полет на базу.

Также высокопоставленный чиновник НАТО 21 марта рассказал немецкому изданию Bild, что украинские войска готовятся к наступлению на Луганскую и Запорожскую области с целью отрезать Крым от материковой части России. По его словам, сейчас оружие и живая сила приводятся в состояние боевой готовности. Он уточнил, что наступление может состояться весной или летом 2023 года и оно способно кардинально изменить ход боевых действий.

Фото: osce.org

Радиостанция RNZ сообщила, что уже третий по счету новозеландский наемник, воевавший на стороне ВСУ, погиб на Украине. Информацию о его гибели подтвердили в МИД страны. Речь идет о бывшем военнослужащем Сил обороны Новой Зеландии по имени Кейн Те Тай. На Украине он находился около года. Известно, что наемник погиб в ходе боев на востоке страны, но точное место не называется.

Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что президент США Джо Байден рискует попасть в украинскую ловушку, которая может пошатнуть авторитет Вашингтона на международной арене. Во-первых, Биб считает, что ВСУ находятся на грани поражения под Артемовском, что ставит под сомнение продолжение украинской кампании. Во-вторых, в последнее время общественное мнение американцев о кризисе разделилось, а республиканцы ставят под сомнение военные цели США и степень поддержки Украины. В-третьих, Биб считает, что Китай может выступить в качестве посредника в конфликте на Украине, что пошатнет авторитет США на международной арене.

Фото: Lexington Herald-Leader/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Джо Байден

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США фактически стали стороной конфликта на Украине. Он добавил, что Вашингтон передавал свои разведданные Киеву, помогал планировать наступательные мероприятия и направлял вооружения ВСУ.

Именно по этой причине в МИД РФ заявили, что США, Великобритания, Франция и Германия не могут стать посредниками в установлении мира между Россией и Украиной. По словам представителя ведомства, все эти страны являются непосредственными участниками конфликта и коллективно выступают против России.