Президенты РБ и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский Президенты РБ и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский Фото: president.gov.by

Президент Украины Владимир Зеленский и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретились в Житомире. Лидеры государств являются участниками Второго форума регионов обеих стран.

Прежде эти два политика ни разу не встречались.

Об этом напоминает телеканал «112. Украина».

Ранее News.ru писал о том, чего стоит ждать от встречи президентов Украины и Белоруссии. В том числе, что помимо двустороннего экономического сотрудничества, в котором заинтересованы и Киев, и Минск, будет обсуждаться и ситуация в Донбассе. Лукашенко неоднократно давал понять, что готов способствовать мирному урегулированию в регионе, и, очевидно, вновь заявит об этом и в ходе встречи с Зеленским.

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