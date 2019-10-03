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Российскую журналистку Юлию Юзик, автора книги о террористках-смертницах, задержали в Тегеране и поместили в камеру. 5 октября её будут судить за сотрудничество с израильскими спецслужбами, за это ей грозит 10 лет тюрьмы.

Пару лет назад Юля работала в Тегеране корреспондентом. На днях по приглашению она снова поехала в Тегеран. Однако же накануне, выломав дверь в её номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса стражей...