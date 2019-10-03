Президент Украины Владимир Зеленский и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретились в Житомире. Лидеры государств являются участниками Второго форума регионов обеих стран.
Прежде эти два политика ни разу не встречались.
Об этом
Ранее News.ru писал о том, чего стоит ждать от встречи президентов Украины и Белоруссии. В том числе, что помимо двустороннего экономического сотрудничества, в котором заинтересованы и Киев, и Минск, будет обсуждаться и ситуация в Донбассе. Лукашенко неоднократно давал понять, что готов способствовать мирному урегулированию в регионе, и, очевидно, вновь заявит об этом и в ходе встречи с Зеленским.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен