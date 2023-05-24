Вспышка на Солнце привела к природным катаклизмам на Земле

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На Землю обрушился геомагнитный шторм из-за очередной мощной вспышки на Солнце. По словам ученых, пик магнитной бури произошел в ночь на 24 мая, последствия исчезнут только к выходным. Возможны сбои в работе техники и перебои связи. Кроме того, на Земле из-за вспышки начались различные природные катаклизмы, сообщает ОТР.

Как уточняет издание, на американском острове Гуам ожидается удар супертайфуна «Мавар». Он движется к острову со скоростью 250 км/ч. Метеорологи отмечают, что он может стать самым разрушительным за всю историю региона. Местным жителям советуют укрываться в укрепленных местах.

В нескольких странах начались извержения вулканов. В Мексике действует Попокатепетль. Из-за этого несколько городов находятся под слоем пепла. Власти страны планируют эвакуировать местных жителей из ближайших районов. В Японии проснулся Сакурадзима, который до этого извергался в 2022 году. Также действует Мерапи в Индонезии: потоки лавы распространились на два километра. Последний раз, 13 лет назад, из-за извержения этого вулкана погибли более 300 человек.

В Гватемале ранее из-за извержения вулкана Фэго эвакуировали жителей муниципалитета Сан-Педро-Йепокапа в департаменте Чимальтенанго. Извержение сопровождалось выбросом пепла и газов на высоту до 6 км, а также потоками лавы на восточном и западном склонах.