Всемирный банк возобновил сверку кредитного портфеля Украины Всемирный банк впервые с 2021 года провел сверку кредитного портфеля Украины

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Представители Всемирного банка (ВБ) провели сверку кредитного портфеля Украины, это произошло впервые с 2021 года, отметили в Министерстве финансов страны. Процедура показала, что портфель насчитывает 20 действующих проектов на общую сумму более $5,5 млрд и 1 млрд евро кредитных средств и более $20 млрд в виде грантовых средств.

Министерство финансов Украины и Всемирный банк пересмотрели проектный портфель Всемирного банка. Пересмотр, который прошел впервые с 2021 года, возглавили заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова и руководитель офиса Всемирного банка на Украине Геворг Саркисян, — говорится в сообщении Минфина страны.

В начале августа депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что общая сумма кредитов и грантов, которые были выделены Украине с конца февраля 2022 года составила $60 млрд. Из них $6,29 млрд перечислил Международный валютный фонд.

При этом бюджет Украины на 2023 год предполагает рекордный дефицит в размере $38 млрд. Глава государства Владимир Зеленский безрезультатно предлагал западным партнерам полностью его покрыть.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что США продолжают выделять деньги Украине на продолжение военного конфликта с Россией. По его словам, желание Вашингтона оказывать Киеву финансовую и техническую поддержку свидетельствует о незаинтересованности США в мирных переговорах России и Украины.