Российский сенатор рассказал, на что пойдет денежная помощь США для Украины Сенатор Джабаров: очередной транш помощи США Украине пойдет на продолжение конфликта

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

США продолжают выделять деньги Украине на продолжение военного конфликта с Россией, заявил в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, желание Вашингтона оказывать Киеву финансовую и техническую поддержку свидетельствует о незаинтересованности США в мирных переговорах России и Уркаины.

Задача Вашингтона — любой ценой продолжить вооруженное противостояние России и Украины. Чем дольше будут продолжаться военные действия, тем больше целей Вашингтон будет достигать. Во-первых, Украина будет брать на себя весь удар противостояния, а какой ценой — это мало кого интересует. С другой стороны, они рассчитывают, что Россия будет ослабевать от того, что постоянно воюет, — высказал мнение сенатор.

Ранее американские СМИ сообщили о подготовке в США дополнительного пакета военной помощи Киеву на сумму $400 млн, в который войдут снаряды для систем ПВО, ракетные комплексы, а также разведывательные нанодроны. Кроме того, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз подготовил новый пакет помощи Украине в €1,5 млрд на ремонт инфраструктуры и поддержку страны.