СМИ узнали о дополнительной американской помощи Украине на сотни миллионов AP: США направят Украине дополнительную военную помощь на $400 млн

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

США направят Украине дополнительную военную помощь на сумму $400 млн. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на анонимного чиновника. Конкретные сроки выделения помощи не называются.

Администрация отправляет до $400 млн дополнительной военной помощи Украине, — говорится в сообщении агентства.

Там также указано, что в новый пакет помощи будут включены боеприпасы для системы противовоздушной обороны, а также дроны наблюдения Hornet.

Ранее на сайте Пентагона появилась информация, что США поставят Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,3 млрд. В него войдут системы NASAMS, снаряды для артиллерии, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade, ракеты TOW, 115 авто для буксировки и транспортировки оборудования, а также средства контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что ЕС будет наращивать поставки вооружения Украине. Заявление прозвучало после решения Министерства обороны РФ считать потенциальными перевозчиками военных грузов все суда, идущие в украинские порты по Черному морю.