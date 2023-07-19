США выделяют Украине пакет военной помощи в объеме $1,3 млрд

Фото: МО Украины

Соединенные Штаты Америки выделяют Украине новый пакет военной помощи в объеме $1,3 млрд. Об этом говорится в сообщении Пентагона, опубликованном на официальном сайте. В пакет войдут 4 системы NASAMS, снаряды для артиллерии, оборудование для разминирования, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade. Также в пакет пойдут ракеты TOW, авиационные боеприпасы, 115 авто для буксировки и перевозки оборудования, 150 бензовозов. Вместе с этим в списке перечислены средства контрбатарейной борьбы и радиоэлектронной борьбы.

Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности, — говорится в сообщении Пентагона.

Ранее сообщалось, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы в рамках нового пакета помощи. При этом Украина предоставила письменные гарантии того, что минимизирует риски для гражданского населения.

До этого в ООН выступили против поставок Киеву кассетных боеприпасов. Как сообщил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак, страны должны соблюдать условия Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года.