«Будет иметь последствия»: решение России по Черному морю встревожило ЕС Боррель: ЕС будет наращивать поставки оружия Украине после решения России по судам в Черном море

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одесса, Украина

Украина неизбежно столкнется с последствиями решения России по судоходству в акватории Черного моря, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, которые приводит ТАСС, Брюссель обеспокоен ситуацией и готов нарастить поставки вооружения Киеву в качестве ответной меры.

Решение называть любое судно или военный корабль целью для военной активности России — это шаг к блокированию возможностей Украины экспортировать свое зерно морем. Это будет иметь последствия, в первую очередь для самой Украины, — сказал он.

Чиновник уверен, что наращивание военной поддержки Украины — единственный способ отреагировать на происходящее. В частности, Боррель предложил предоставить Киеву больше средств противовоздушной обороны.

В понедельник, 17 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности, связанные с транспортировкой зерна, фактически прекратили свое действие. Российские требования, по его словам, выполнены не были.

Позднее в Министерстве обороны России объявили, что Москва будет рассматривать в качестве потенциальных перевозчиков грузов военного назначения все суда, направляющиеся на Украину через Черное море. При этом государства, которым принадлежат корабли, будут считаться вовлеченными в боевые действия на стороне Украины.