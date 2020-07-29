Всем гражданам Израиля выплатят дотации из-за коронавируса

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Кнессет Израиля принял во втором и третьем чтении программу дотаций гражданам. Все жители страны получат деньги в связи с пандемией коронавируса.

В Министерстве финансов страны сообщили, что программу разработал глава ведомства Исраэль Кац и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передаёт РИА Новости.

Дотация направлена на помощь различным слоям населения, и в том числе ставит своей целью поощрение уровня потребления и трудовой занятости в условиях распространения эпидемии коронавируса, — отметили в Минфине.

Каждый гражданин старше 18 лет получит 750 шекелей (около 16 тысяч рублей), родители также получат выплату на детей — 500 шекелей (около 20 тысяч рублей) на каждого ребёнка до четвёртого включительно. На пятого и последующий детей выплатят 300 шекелей (около 6 тысяч рублей). Военным дотацию увеличат до тысячи шекелей (около 21 тысячи рублей).

При этом граждане, налогооблагаемый доход которых за прошлый год превысил 651 тысячу шекелей (около 13,8 млн рублей), не смогут получить деньги за себя. Однако у них остаётся право на выплаты для детей и других членов семьи.

Деньги напарят на следующей неделе (3-9 августа).

Как я и обещал, кнессет утвердил программу дотаций для каждого гражданина, которую я инициировал. Деньги поступят на ваши счета, граждане Израиля, уже на следующей неделе. Это ещё один шаг, который облегчит вам жизнь и будет способствовать развитию экономики, — написал Нетаньяху в Twitter.

Как ранее писал NEWS.ru, министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса. По его словам, число новых случаев заражения достигло рекордных значений.

3 июля власти приняли решение о введении мер в государственных структурах. Как минимум 30% госслужащих перешли на дистанционную работу, а учебные заведения стали принимать экзамены онлайн. Кроме того, теперь в стране запретили многолюдные собрания.