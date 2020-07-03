Вторая волна коронавируса началась в Израиле

https://static.news.ru/photo/633a26c6-bd49-11ea-9358-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса. По его словам, число новых случаев заражения достигло рекордных значений.

Он отметил, что сам вместе с другими министрами добивался открытия учреждений и общественного транспорта, однако предупреждал о возможности новых ограничений. Чиновник выразил сожаление, что не все добросовестно соблюдали меры предосторожности, передаёт «МК».

Мы находимся в начале второй волны заболевания, — подчеркнул он.

В настоящий момент власти приняли решение о введении мер в государственных структурах. Как минимум 30% госслужащих перейдут на дистанционную работу, а учебные заведения будут принимать экзамены онлайн. Кроме того, теперь в стране запретят многолюдные собрания.

На этом этапе мы не собираемся вводить ограничения в частном секторе, но я прошу предпринимателей позволить своим сотрудникам работать из дома. Берегите их и их семьи, — отметил министр.

С 2 июля несколько районов городов Ашдод и Лод стали зонами ограниченного доступа. До 9 июля люди не смогут пересечь их границу. Кроме того, в ближайшее время массовые собрания и работу образовательных учреждений запретят в городе Бейтар-Илит.

К сожалению, существует некое популистское соревнование на тему того, кто больше высмеет опасность коронавируса и необходимость соблюдения карантинных мер. Одни говорят, что не следует впечатляться статистикой. Другие обвиняют меня в раздувании истерии. Легко поддаться популизму, чтобы заслужить аплодисменты. Легко, но опасно, — заключил Эдельштейн.

В Израиле зафиксировано 28 166 случаев заражения коронавирусом, 326 пациентов скончались.

Ранее, как писал NEWS.ru, Forbes опубликовал рейтинг наиболее защищённых от коронавирусной инфекции стран. При составлении списка оценивались применяемые в странах меры по выявлению COVID-19 и экономические показатели. В топ-3 самых защищённых стран вошли Швейцария, Германия и Израиль. В них, согласно выводам экспертов, отмечено осторожное ослабление ограничений, а экономика продемонстрировала устойчивость. Четвёртое и пятое места заняли Сингапур и Япония.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 выявлен более чем у 11 млн человек, свыше 525 тысяч умерли, более 6 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире (668 005 человек заражены). На первом месте США — 2 855 961 человек, на втором Бразилия — 1 502 424.