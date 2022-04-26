ВС России уничтожили два украинских ЗРК С-300 и установку «Точка-У»

Вооруженные сил России в течение суток 25 апреля смогли уничтожить два украинских зенитных ракетных комплекса (ЗРК) С-300, пусковую установку тактических ракет «Точка-У», а также станцию радиоэлектронной борьбы, об этом заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передаёт РИА Новости. Также он отметил, что ВС России уничтожили 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов.

В районе населенного пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы, — сообщил он.

Ранее ВС РФ была взята под контроль база хранения и ремонта техники украинской армии. По информации Минобороны России, подразделения ВСУ, вынужденные отступить, оставили часть и всё её содержимое. На её территории обнаружили комплексы противовоздушной обороны, боеприпасы к ним, а также средства связи.

Сутками ранее российские военные сбили 13 беспилотных летательных аппаратов украинской армии в Харьковской и Херсонской областях. Кроме того, уничтожена одна ракета «Точка-У» и 18 снарядов реактивной системы залпового огня.