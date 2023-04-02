ВС РФ за сутки уничтожили две группы разведчиков и диверсантов

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал РИА Новости, что российские военные за сутки ликвидировали две группы украинских разведчиков и диверсантов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Он уточнил, что ВС РФ ликвидировали пятерых бойцов ВСУ на Запорожском направлении, которые пытались зайти в тыл ВС РФ. Военный добавил, что на этом же направлении огнем из стрелкового оружия был сбит беспилотник «Лелека».

На запорожском направлении пресечена попытка вывода диверсионно-разведывательной группы в тыл наших войск, уничтожены пять боевиков, — сказал Гордеев.

По его словам, на Южно-Донецком направлении были также отражены ракетные удары двумя снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут утратить контроль над Донбассом и Запорожьем после разгрома группировки в Артемовске. Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский «упорно сражается» за Артемовск, так как понимает, что российские силы могут перейти в быстрое наступление. Он добавил, что при таком раскладе ВС РФ консолидируют силы в регионах, которые недавно вошли в состав Российской Федерации.