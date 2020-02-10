https://static.news.ru/photo/ccce60e6-4c12-11ea-a78c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hindustan Times/www.imago-images.de/Global Look Press

Одна из трёх заболевших в Индии пациенток выздоровела, сообщил старший врач медицинского колледжа Триссура. По его словам, она сможет вернуться домой после получения последнего результата последнего теста.

В родной стране её поместят на карантин примерно на две недели, передаёт Hindustan Times.

Мы вернули её к жизни. Можно сказать, что она полностью выздоровела, — подчеркнул медик.

Источник в Министерстве здравоохранения страны рассказал журналистам, что два других пациента с коронавирусом также идут на поправку.

Как писал NEWS.ru, заболевшие приехали в Индию из Китая.

К 10 февраля число жертв коронавируса увеличилось до 908 человек, инфицированы около 40 тысяч. Все летальные случаи, за исключением одного, зафиксированы в Китае. С начала эпидемии более 3,2 тысячи человек выздоровели.

Врачи из КНР уверены, что тесты на наличие коронавируса часто показывают ложноотрицательный результат. По мнению академика Ванг Чена, только 30–50% случаев заболевания диагностируются верно. Таким образом, фактическое число заболевших может вдвое превышать известное сейчас.