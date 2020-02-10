Одна из трёх заболевших в Индии пациенток выздоровела, сообщил старший врач медицинского колледжа Триссура. По его словам, она сможет вернуться домой после получения последнего результата последнего теста.
В родной стране её поместят на карантин примерно на две недели,
Мы вернули её к жизни. Можно сказать, что она полностью выздоровела, — подчеркнул медик.
Источник в Министерстве здравоохранения страны рассказал журналистам, что два других пациента с коронавирусом также идут на поправку.
Как писал NEWS.ru, заболевшие приехали в Индию из Китая.
К 10 февраля число жертв коронавируса увеличилось до 908 человек, инфицированы около 40 тысяч. Все летальные случаи, за исключением одного, зафиксированы в Китае. С начала эпидемии более 3,2 тысячи человек выздоровели.
Врачи из КНР уверены, что тесты на наличие коронавируса часто показывают ложноотрицательный результат. По мнению академика Ванг Чена, только 30–50% случаев заболевания диагностируются верно. Таким образом, фактическое число заболевших может вдвое превышать известное сейчас.
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