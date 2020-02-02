В Индии подтверждён второй случай заболевания пневмонией нового типа. Как сообщило Министерство здравоохранения страны, как и в первом случае, больной проживает в штате Керала.
Второй случай заболевания новым коронавирусом зафиксирован в Керале. Пациент путешествовал из Китая. Его состояние стабильное и постоянно проверяется, — сообщили в ведомстве.
Первым заболевшим коронавирусом в Индии стал студент, приехавший из китайской Ухани,
Ранее NEWS.ru писал, что ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая. Умер 44-летний мужчина на Филиппинах. Он скончался 1 февраля.
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