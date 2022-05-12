Первым делом самолёты: Байден хочет одобрить поставку оружия в Турцию Вашингтон планирует укрепить отношения внутри НАТО через модернизацию турецкого парка истребителей F-16

Фото US Air Force

Посреднические усилия Анкары в урегулировании конфликта на Украине заметно повышают её имидж не только на международной арене, но и в Конгрессе США. Администрация американского лидера Джо Байдена попросила законодательный орган одобрить новую оружейную сделку с Турцией на поставку ракет и радаров для турецкого парка F-16. Впрочем, с таким запросом Анкара бьётся в двери Вашингтона уже не первый год. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), общая стоимость запрошенного турецкими властями у США оборудования превышает $400 млн. Пока официального ответа не поступало, но, вероятно, миротворческая роль Турции в украинском конфликте склоняет американцев к возобновлению оборонного бизнеса с Анкарой. Но с одним условием: конгрессмены отмечают, что передача ракет возможна только в том случае, если Анкара продолжит поддерживать Киев.

Администрация Байдена сделала неофициальное заявление ключевым лидерам обеих палат конгресса, добиваясь принятия запроса Турции. Предполагается, что с вышеупомянутым пакетом стоимостью 400 миллионов долларов турецкие F-16 можно эксплуатировать в течение многих лет, — говорится в сообщении WSJ

По данным издания, речь идёт о ракетах класса «воздух — воздух» AIM-120 AMRAAM фирмы Raytheon и AIM-9 Sidewinder компании Lockheed Martin, а также о радарах и другом оборудовании для принадлежащих Турции американских истребителей F-16. Уже появились сигналы о том, что Белый дом настаивает на более крупной продаже оружия Турции в надежде ещё больше укрепить Североатлантический альянс после начала спецоперации на Украине. Турецкие и американские официальные лица заинтересованы в заключении выгодной сделки, которая в то же время должна ослабить многолетнюю напряжённость Анкары и Вашингтона. В противном случае Анкаре придётся закупать вооружения из Великобритании, Франции или России, отмечают турецкие СМИ.

US Air Force

«При этом Минобороны Турции на запрос о комментарии не отвечает. А Госдепартамент США отказывается публично подтверждать или как-то комментировать предлагаемые оборонные передачи, пока они не будут официально уведомлены законодательным органом», — цитирует WSJ представителя Госдепа.

Камнем преткновения в этом вопросе выступает Конгресс США. Утверждение запроса Анкары требует, чтобы большинство конгрессменов проголосовали за. При этом к возобновлению оборонного взаимодействия с Турцией высокопоставленные демократы до этого времени относились довольно скептически, акцентируя внимание на подозрительном сближении России и Турции. Но, кажется, льды тают, и Турции удалось снова вернуть доверие западного мира.

Как известно, НАТО в течение многих лет страдал от напряжённости между Турцией и другими членами Североатлантического альянса. Разногласия между ними относительно политики в Сирии, тесные связи Турции с Москвой, открытая конфронтация с союзниками по НАТО Грецией и Францией, претензии по вопросу нарушения прав человека — всё это сильно давило на отношения Анкары и Вашингтона. Но окончательно в чёрном списке США Турция оказалась в 2019 году, после покупки российских систем ПВО С-400, когда Вашингтон таким образом наказал Анкару за сделку с недружественной ей Москвой и исключил из программы поставок новейших американских истребителей F-35, куда помимо Турции входили Великобритания, Италия, Нидерланды, Австралия, Дания, Канада и Норвегия.

При этом нужда в обновлении своего оружия не раз заставляла турецкие власти сделать шаги для примирения с Вашингтоном. В частности, этот вопрос в марте обсуждался на переговорах Байдена и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер призвал Вашингтон отменить «несправедливые санкции» против Анкары и потребовал компенсацию в размере $1,4 млрд.

Всё это время турецкий лидер пытался исключить все сомнения в том, что его страна не выполняет свои обязательства в рамках Североатлантического альянса, дабы её не списывали со счетов. Конфликт на Украине помог турецкому президенту доказать это не на словах, а на деле. С начала боевых действий Турция активно пытается примирить Москву и Киев, выступая посредником и площадкой для переговорного процесса. Вместе с тем о своих натовских обязанностях Анкара тоже не забывает — она снабдила Киев вооружёнными беспилотниками и вместе с тем закрыла Босфор для российских военных кораблей. Остановить боевые действия на Украине не удалось, но эти шаги определённо привели к потеплению отношений с Вашингтоном и более частым контактам с официальными лицами США.

Все члены НАТО, в том числе и Турция, используют преимущественно американское оружие, которое портится, устаревает или выходит из строя и нуждается в пополнении, заявляет директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) доктор исторических наук Юрий Рогулёв. Такие запросы с турецкой стороны, по его словам, делаются вынужденно для боеспособности оружия. Но при этом и Вашингтон заинтересован в налаживании оборонного бизнеса с Анкарой.

Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global look Press

Это большой бизнес. У Турции непростые отношения с США. Для Вашингтона Турция является важным союзником. Она находится в регионе Ближнего Востока, там крупнейшая американская авиабаза Инджирлик, которая также используется в интересах американских ВС. После всех противоречий с учётом складывающейся ситуации Вашингтон пойдёт навстречу Анкаре, — считает Рогулёв.

При этом Турция продолжает вести очень осторожную риторику и пытается усидеть одновременно на двух стульях между Москвой и Западом. Вместе с попытками наладить отношения с Вашингтоном Анкара выступила против введения санкций в отношении России и продумывает программы для привлечения российских туристов на свои курорты. По словам эксперта, посреднические усилия принимаются Анкарой, дабы не выглядеть внешне страной, которая «идёт поперёк всех».

Турция, будучи членом НАТО, ведёт самостоятельную политику и очень хитрую игру. Но тут у каждой стороны есть свои козыри. Стремление удержать Турцию при всех её «закидонах» и независимой политике будет превалировать. Американцы опасаются полностью оттолкнуть Турцию, — отметил эксперт.

При этом эксперт отметил, что Анкара продолжит налаживать отношения с Москвой, но в очень необычном формате — несмотря на членство Турции в НАТО, с Москвой будут налажены в большей степени добрососедские отношения по многим направлениям сотрудничества. Поэтому, возможно, опасения Конгресса США тут очень даже актуальны.