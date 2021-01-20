ВОЗ сообщила об отсутствии смертей вследствие вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/4193545a-5b61-11eb-8244-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/ZB

Специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не зафиксировано ни одного летального исхода после введения вакцины от COVID-19, сообщила эксперт организации Марианджела Симао.

По словам эксперта, на данный момент в мире широко используется препарат Pfizer. Упоминаемые в СМИ побочные эффекты вакцины, в том числе анафилактический шок, являются следствием предрасположенности отдельных людей к выраженным аллергическим реакциям, подчеркнула Симао. Её слова приводит Lenta.ru.

Также представитель организации отметила, что ВОЗ отслеживает побочные эффекты вакцин и обновляет свои рекомендации в зависимости от полученной информации. Так, сейчас оценки безопасности ожидают 12 препаратов.

Ранее Еврокомиссия обратилась к странам ЕС с просьбой согласовать к концу января порядок создания сертификатов вакцинации. Их планируют использовать в системах здравоохранения стран сообщества. Документ будет представлен на утверждение лидерам стран 21 января в ходе онлайн-саммита.

Как писал NEWS.ru, израильский врач Леонид Эйдельман заявил, что осложнения у пациентов, сделавших прививку препаратом Pfizer и BioNTech, проявляющиеся в виде паралича лицевого нерва, случаются крайне редко, в большинстве случаев полностью проходят со временем, однако причина такой реакции остаётся неизвестной.