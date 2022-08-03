ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости ковидом в мире ВОЗ сообщила о снижении на 9% заболеваемости ковидом в мире за неделю

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За прошедшую неделю в мире коронавирусной инфекцией заразились более 6,5 млн человек. Умерли более 14 тысяч человек. Эти показатели на 9% и 3 % соответственно ниже, чем за предыдущие семь дней. Об этом сообщает ВОЗ в своем еженедельном бюллетене.

Число случаев заболевания с 25 по 31 июля уменьшилось на 9% по сравнению с предыдущей неделей, — говорится в сообщении.

При этом было зарегистрировано 6 565 679 человек, умерли 14 179 человек.

Рост числа заболевших был отмечен в Западно-Тихоокеанском регионе (на 20%) и в Африке (на 5%). Значительно снизился уровень заболеваемости в Европе (минус 35%) и Восточном Средиземноморье (минус 12%).

Серьезный рост смертности отмечается также в Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 44%), Восточном Средиземноморье (плюс 26%) и Юго-Восточной Азии (плюс 20%). В Европе смертность снизилась на 26%.

Самое большое число инфицированных выявлено в Японии — за неделю там заболели 1 379 099 человек. Далее следуют США (923 366), Республика Корея (564 437), Германия (459 724), Италия (394 583).

Наибольшее число умерших отмечено в США (2626), Бразилии (1827) и Италии (1205).

С начала пандемии, по данным ВОЗ, в мире было выявлено 557 018 226 случаев заражения коронавирусной инфекцией, зарегестрировано 6 401 046 смертей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране могут вернуться к обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. В Кремле не исключают возможность таких мер на фоне роста заболеваемости COVID-19.