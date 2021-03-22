ВОЗ сообщила о росте числа смертей от коронавируса

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Рост числа смертей от коронавируса в мире вызывает беспокойство, заявила руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Она отметила, что число новых случаев растёт пятую неделю подряд.

Мы сейчас наблюдаем рост распространение в четырёх из пяти регионов ВОЗ. Рост идёт пятую неделю подряд по всему миру. За последнюю неделю рост был на 8%, — сказала она.

Керкхове отметила, что за последнюю неделю количество заразившихся в Европе выросло на 12%. В основном это произошло из-за распространения британского штамма заболевания B.1.1.7.

ВОЗ зафиксировала рост заражений на 49% в юго-восточной Азии, в первую очередь из-за распространения заболевания в Индии. В западно-тихоокеанском регионе рост составил 29%, а в восточном средиземноморье — 8%.

В целом мы видим тренд на рост случаев, и это нас беспокоит, — подчеркнула она.

По её словам, ситуация осложняется требованием граждан некоторых стран снимать ограничения, появлением новых мутаций COVID-19, а также неохватной вакцин.

Шесть недель число смертей падало, однако последние недели оно снова начало расти, что также вызывает беспокойство, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что медики выявили на территории России больше 50 случаев заражения британским штаммом коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.