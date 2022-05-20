ВОЗ проведёт экстренную встречу экспертов из-за вспышки оспы обезьян

Фото Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает ведущих экспертов на экстренное совещание из-за вспышки оспы обезьян. Специалисты обсудят вопросы, связанные с распространением инфекции и вакцинацией, сообщает британское издание The Telegraph.

Накануне в Великобритании выявили два новых случая заражения оспой обезьян, общее число заболевших выросло до девяти. По сведениям издания, представители британского Минздрава намерены объявить ещё об 11 случаях заражения. В связи с ростом заболеваемости власти Соединённого Королевства заказали 20 тысяч доз вакцины от оспы в дополнение к национальному запасу в пять тысяч доз.

Оспа обезьян — вирусная инфекция, редко передающаяся от человека к человеку. Большинством людей переносится в лёгкой форме, но в отдельных случаях возможно развитие тяжёлой формы заболевания. Случаи заражения оспой обезьян выявлены в Бельгии, Франции, Италии, Португалии, Швеции, Испании и ряде других стран.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что выявление оспы обезьян в Европе внушает серьёзное беспокойство. Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с NEWS.ru рассказал, что вирус эпидемиологического значения не имеет. При каждой передаче от человека к человеку его активность снижается. В связи с этим в случае появления вспышки никаких мер принимать не нужно. Он добавил, что возможности распространения этого заболевания в России практически нет.